Кому сегодня не видать кредита: эксперт назвал три стоп-сигнала для банков

Получить одобрение по кредиту в нынешних условиях становится непростой задачей для значительной части россиян. Как рассказал в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Михаил Алексин, главная причина отказов кроется в макропруденциальных ограничениях, которые ввел Центробанк.

Банки сегодня пристально смотрят на показатель долговой нагрузки (ПДН). Это коэффициент, который отражает, какая часть официального дохода заемщика уходит на ежемесячные платежи по всем имеющимся ссудам.

· Если ПДН превышает 50%, получить новый кредит будет сложно.

· Если же показатель переваливает за 80%, шансы на одобрение практически равны нулю.

Именно высокая закредитованность стала фильтром, который отсеивает большинство желающих.

В группу отказников также попадают люди с низкими или неподтвержденными доходами. Если у заемщика нет официального трудоустройства или его зарплата не позволяет обслуживать еще один кредит, финансовая организация почти гарантированно скажет «нет».

При покупке жилья в кредит появляется дополнительное требование. По словам Алексина, трудности возникнут у тех, кто может внести в качестве первоначального взноса менее 20% стоимости квартиры.

И наконец, минимальные шансы у тех, кто уже успел себя скомпрометировать: банкротов, клиентов с плохой кредитной историей или действующими просроченными долгами. Для банков это стопроцентный сигнал опасности.