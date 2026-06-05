Большинство новосибирцев не собираются продлевать выходные на День России

Сервис SuperJob провёл опрос среди работающих жителей Новосибирска и выяснил, как горожане собираются провести выходные ко Дню России.

В 2026 году праздничные дни продлятся с 12 по 14 июня. Это на один день меньше, чем годом ранее.

Согласно результатам исследования, только 12% работающих новосибирцев хотят продлить отдых за счёт отпуска или отгулов.

Мужчины используют такую возможность чаще женщин. Среди мужчин о планах увеличить каникулы заявили 16% опрошенных. Среди женщин показатель составил 9%.

Возраст тоже влияет на решение. Среди жителей младше 35 лет дополнительные выходные планируют 10% респондентов. В более старшей возрастной группе этот показатель достигает 15%.

Большинство участников опроса — 60% — сообщили, что ограничатся официальными праздничными днями и не будут брать дополнительные выходные.