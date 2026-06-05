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вчера 23:30
общество

Большинство новосибирцев не собираются продлевать выходные на День России

Фото: Сиб.фм / Pexels.com
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Сервис SuperJob провёл опрос среди работающих жителей Новосибирска и выяснил, как горожане собираются провести выходные ко Дню России.

В 2026 году праздничные дни продлятся с 12 по 14 июня. Это на один день меньше, чем годом ранее.

Согласно результатам исследования, только 12% работающих новосибирцев хотят продлить отдых за счёт отпуска или отгулов.

Мужчины используют такую возможность чаще женщин. Среди мужчин о планах увеличить каникулы заявили 16% опрошенных. Среди женщин показатель составил 9%.

Возраст тоже влияет на решение. Среди жителей младше 35 лет дополнительные выходные планируют 10% респондентов. В более старшей возрастной группе этот показатель достигает 15%.

Большинство участников опроса — 60% — сообщили, что ограничатся официальными праздничными днями и не будут брать дополнительные выходные.

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Игорь Кириченко
Журналист

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