Лето вступает в права: синоптики пообещали новосибирцам +30°C в первую субботу июня

Первый уик-энд июня преподнесет жителям Новосибирска настоящий летний сюрприз. Согласно прогнозам, суббота, 6-е число, станет днем резких температурных контрастов и настоящего зноя.

Утро начнется вполне комфортно — столбики термометров покажут около +20°C. Однако уже к середине дня воздух стремительно прогреется до жарких +30°C. Вечер тоже не принесет долгожданной прохлады: температура останется на уровне +28°C.

Особенность этого дня — слабый ветер, всего 2 м/с. При отсутствии движения воздуха интенсивность тепла будет ощущаться намного сильнее заявленных цифр, что создает дополнительную нагрузку на организм.

Специалисты рекомендуют соблюдать простые, но важные правила:

· Пить больше чистой воды, избегая сладких газировок и алкоголя.

· Использовать солнцезащитный крем перед выходом на улицу.

· По возможности не находиться под прямыми лучами в полуденные часы.

· Носить легкую светлую одежду из натуральных тканей.

Несмотря на жару, погода идеально подходит для прогулок в парках или отдыха у воды — главное, соблюдать меры предосторожности и наслаждаться отличными выходными.