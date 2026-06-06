Конец непрозрачным накруткам: Госдума меняет правила оплаты отопления

Система начисления платежей за тепло в российских домах может кардинально измениться. Госдума приняла к рассмотрению законопроект, который обяжет управляющие компании рассчитывать плату за отопление исключительно по показаниям индивидуальных приборов учета. Об этом сообщил председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Сейчас, как пояснил депутат, тарифы формируются далеко не всегда прозрачно. Они зависят от решений региональных властей или от итогов общих собраний собственников, которые нередко проходят под влиянием управляющих компаний. В итоге люди переплачивают.

Особенно возмутительной эксперт назвал ситуацию с теми, у кого в квартирах уже стоят теплосчетчики. Им в конце сезона просто «дорисовывают» в квитанции дополнительные тысячи рублей — якобы за какие-то неучтенные расходы дома. И повлиять на это жильцы практически не могут.

По словам Аксакова, жалобы на такую несправедливость поступают в различные инстанции постоянно. Принятый закон раз и навсегда уберет все непрозрачные накрутки. Потребители будут платить ровно за то тепло, которое действительно потребили, — строго по показаниям своих индивидуальных счетчиков. И никаких дополнительных «строчек» от УК.