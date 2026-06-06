Боец СВО получил новый паспорт в Новосибирске через несколько часов после обращения

В Новосибирске сотрудники миграционной службы совершили почти невозможное в обычной жизни — оформили и выдали новый паспорт участнику спецоперации всего за несколько часов вместо положенных пяти дней. Помощь потребовалась 25-летнему добровольцу, который потерял удостоверение личности прямо во время выполнения боевой задачи.

Сибиряк отправился защищать интересы Родины добровольцем еще в сентябре 2022 года. За проявленное мужество он уже удостоен трех государственных наград. Однако при выполнении очередного опасного задания на передовой он лишился самого главного документа гражданина РФ.

Когда боец приехал в краткосрочный отпуск в родной Новосибирск, его первой остановкой стал отдел полиции. Вместе с супругой, которая старается проводить с мужем каждую минуту перед его скорым возвращением на фронт, он обратился за помощью к стражам порядка.

Учитывая особые обстоятельства, сотрудники отделения по вопросам миграции отдела полиции №1 «Центральный» незамедлительно взялись за дело. Они оперативно провели все необходимые проверки и уже через несколько часов торжественно вручили бойцу новый российский паспорт.

Сам военнослужащий и его супруга от души поблагодарили руководство и личный состав отдела за чуткость, заботу и невероятную оперативность, которая позволила решить проблему буквально в один день.