Умер известный новосибирский медиаменеджер: причина смерти, история создания телеканала и другие факты об Александре Лондоне

1 июня стало известно о смерти известного новосибирского медиаменеджера Александра Лондона. Ему было 58 лет. По данным источника Сиб.фм, причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым Лондон боролся последние годы.

Кто такой Александр Лондон

Для многих новосибирцев Александр Лондон был прежде всего Аликом Лондоном — человеком, который стоял у истоков независимого новосибирского телевидения. Вместе со своим братом Яковом Лондоном он создал телеканал НТН — один из первых негосударственных телеканалов в Новосибирске, ставший символом свободной журналистики 90-х — начала 2000-х годов.

НТН4, НТН12 — эти названия помнят те, кто заставал эпоху, когда телевидение в регионах только училось быть независимым. Лондон был не просто бизнесменом — он был одержим идеей качественного, честного телевидения, которое не боится задавать острые вопросы.

В 2018 году ушёл из жизни его брат Яков Лондон — основатель телеканала, также после продолжительной болезни. Казалось, эпоха НТН закончилась. Но Александр Лондон решил иначе. Он перезапустил телеканал, выбрав для него ностальгическое название НТН24 — прямая отсылка к брендам НТН4 и НТН12. Проект стартовал в 2023 году.

«Мы единственный в Новосибирске телеканал, не обремененный ни одним контрактом», — значилось в описании канала НТН24. Для Александра Лондона это была принципиальная позиция, хотя он прекрасно понимал: совсем независимого телевидения не бывает. Но он был готов искать баланс между сотрудничеством и свободой слова, говорят его коллеги.

В эфире НТН24 поднимались острые социальные темы, выходили критические сюжеты о власти, о политиках разных партий. Канал делал запросы в прокуратуру, снимал сюжеты о нарушениях, давал слово тем, кого не слышали другие.

«Для кого-то телевидение является последней инстанцией. Наш телефон не замолкает», — говорил он в интервью.

При этом Лондон не был скандалистом ради скандала. Его подход был: «Не надо искать черную кошку в черной комнате. Мы просто делаем ТВ, которое должно нравиться жителям Новосибирска».

Причина смерти Лондона

Последние годы Александр Лондон боролся с раком, сообщил Сиб.фм источник. Эта борьба оставалась за кадром — он не любил говорить о своей болезни публично. Он продолжал работать, запускать проекты, вести переговоры, строить планы.

В одном из своих последних интервью он сказал: «Канал сделан в память о брате. Мы не режиссируем эту политику. Мы просто делаем свою работу».

Александр Лондон ушёл 1 июня — в День защиты детей. Дата прощания с Александром Лондоном пока не назначена. Редакция Сиб.фм приносит соболезнования родным и близким Александра Лондона.