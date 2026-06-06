82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
06 июня, 12:09
пробки
6/10
погода
+29.6°C
курсы валют
usd 73.34 | eur 85.12
82.76% -1.2
сегодня
06 июня, 12:09
пробки
6/10
погода
+29.6°C
курсы валют
usd 73.34 | eur 85.12
сегодня 10:46
общество

Музыка Зацепина и фестиваль красок: парки Новосибирска зовут на яркие выходные

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

Первые летние выходные в Новосибирске обещают быть по-настоящему яркими и запоминающимися. Городские парки подготовили для жителей и гостей города две разноформатные развлекательные программы. Посещение обеих площадок будет абсолютно бесплатным.

В субботу, 6 июня, в 17:00 в парке «Первомайский» стартует концертная программа, приуроченная к юбилею выдающегося композитора Александра Зацепина. Его мелодии знают все: от мала до велика. Артисты исполнят для зрителей знакомые с детства композиции и всенародно любимые песни из культовых советских кинофильмов.

В это же время — 6 июня в 17:00 — в «Березовой роще» состоится долгожданное событие. Здесь впервые в этом сезоне пройдет фестиваль красок. На главной сцене гостей ждут зажигательная музыка, танцы, море позитива, искренние улыбки и, конечно, возможность сделать яркие фотографии на память.

Как сообщили в мэрии Новосибирска, вход на обе площадки свободный.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max
Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.