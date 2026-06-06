Музыка Зацепина и фестиваль красок: парки Новосибирска зовут на яркие выходные

Первые летние выходные в Новосибирске обещают быть по-настоящему яркими и запоминающимися. Городские парки подготовили для жителей и гостей города две разноформатные развлекательные программы. Посещение обеих площадок будет абсолютно бесплатным.

В субботу, 6 июня, в 17:00 в парке «Первомайский» стартует концертная программа, приуроченная к юбилею выдающегося композитора Александра Зацепина. Его мелодии знают все: от мала до велика. Артисты исполнят для зрителей знакомые с детства композиции и всенародно любимые песни из культовых советских кинофильмов.

В это же время — 6 июня в 17:00 — в «Березовой роще» состоится долгожданное событие. Здесь впервые в этом сезоне пройдет фестиваль красок. На главной сцене гостей ждут зажигательная музыка, танцы, море позитива, искренние улыбки и, конечно, возможность сделать яркие фотографии на память.

Как сообщили в мэрии Новосибирска, вход на обе площадки свободный.