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вчера 22:00
общество

В Новосибирске суд взыскал 9,3 млрд рублей с производителей нанотрубок

Фото: Сиб.фм / Pexels.com
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Новосибирский областной суд отказал в апелляционных жалобах.

Решение о взыскании более 9,3 миллиарда рублей осталось без изменений. По делу солидарную ответственность несут академик РАН Михаил Предтеченский и три компании. Это ООО «Универсальные добавки», ООО «Плазмокатализ» и Long Life Technologies S.A.

Разбирательство началось после иска прокуратуры в декабре 2024 года. Иск подало Министерство науки и высшего образования России. В материалах дела говорилось, что учёный работал в Институте теплофизики СО РАН. Также указывалось, что он незаконно получил технологию синтеза одностенных углеродных нанотрубок. Далее эта технология использовалась для создания коммерческих компаний. По версии следствия, прибыль от деятельности превысила 9 миллиардов рублей.

Советский районный суд Новосибирска 11 марта 2026 года принял отдельное решение. Он постановил изъять 100 процентов долей двух российских компаний в пользу государства. Управление активами передано Росимуществу.

Ранее в октябре 2025 года Генпрокуратура добилась признания прав России на ключевые патенты в этой сфере. Тогда же были оспорены права люксембургской компании MCD Technologies.

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Игорь Кириченко
Журналист

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