Липовое ДТП с ГАЗом и BMW обернулось реальным сроком для новосибирца

Калининский районный суд Новосибирска 2 июня рассмотрел уголовное дело в отношении двух мужчин, обвиняемых в мошенничестве в сфере страхования. Подробности сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Установлено, что в 2024 году фигуранты инсценировали дорожно-транспортное происшествие с целью хищения денежных средств у страховой компании. Один из них на парковке умышленно совершил столкновение «ГАЗ 277501» с принадлежащим обвиняемым же BMW. После этого в страховую компанию были представлены заведомо ложные сведения, что позволило злоумышленникам незаконно получить выплату по договору ОСАГО в размере 400 тысяч рублей.

Суд признал водителя ГАЗа виновным по части 2 статьи 159.5 УК РФ и назначил наказание в виде одного года лишения свободы. С учётом частичного присоединения наказания по предыдущему приговору Октябрьского районного суда от 2 февраля 2026 года всего ему предстоит провести 3 года 8 месяцев в колонии общего режима.

В отношении второго фигуранта уголовное дело прекращено в связи с деятельным раскаянием. Приговор и постановление суда в законную силу пока не вступили.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске задержали четверых автоподставщиков по делу о страховом мошенничестве.