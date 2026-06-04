Новосибирский министр природы лично оценит законность застройки побережья Чанов в заказнике

Евгений Шестернин изучил материалы журналистского расследования Сиб.фм и инициировал межведомственную проверку.

Министр природы Новосибирской области Евгений Шестернин инициировал межведомственную проверку законности застройки побережья озера Чаны в заказнике Кирзинский. Основанием для этого стали материалы журналистского расследования редактора Сиб.фм о ситуации в особо охраняемых землях. Изучив снятые видеоматериалы, Шестернин отправил их прокуратуру Новосибирской области, а редакции заявил, что примет очное участие в оценке законности происходящего. В прокуратуре подтвердили Сиб.фм, что такая проверка состоится.

3 июня на Сиб.фм вышло видеораследование из которого следует, что Кирзинский заказник погрузился в экологический кризис после коррупционных скандалов, где настоящей ценой расплаты стала природа Барабинского района. Хотя экс-директор Вячеслав Ермолик получил 7 лет строгого режима, это не остановило разрушение уникальной экосистемы. Контроль над территорией перешёл к местным предпринимателям– теми самыми свидетелями обвинения по делу Ермолика, которые после осуждения директора развернул в заказнике масштабное строительство.