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вчера 19:30
общество

Незаконные вырубки леса в Новосибирской области сократились почти в 29 раз

Фото: Сиб.фм / АиФ-Новосибирск
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Новосибирская область показала один из лучших результатов в стране по снижению объёмов незаконной вырубки леса. Об этом сообщили в региональном министерстве природных ресурсов.

За первый квартал 2026 года в области выявили всего 17 кубометров нелегально заготовленной древесины. Для сравнения, год назад за тот же период показатель составлял 503 кубометра.

Таким образом, объёмы незаконных рубок сократились почти в 29 раз.

Положительная динамика наблюдается и по всей стране. С января по март в России зафиксировали 42,5 тысячи кубометров незаконной древесины. Это на 23 процента меньше прошлогодних значений.

Также снизилось число нарушений. Если год назад выявили около 1,4 тысячи случаев, то сейчас — примерно 1,1 тысячи. По фактам незаконных рубок возбудили 249 уголовных дел.

В Рослесхозе считают, что добиться таких результатов помогло усиление контроля за лесами. Инспекторы стали чаще выходить в рейды и изменили маршруты патрулирования. Кроме того, специалисты активнее используют современные системы наблюдения.

В Новосибирской области для контроля применяют беспилотники «Геоскан». Дроны помогают проверять труднодоступные участки и быстро замечать подозрительную активность.

Также в регионе работают камеры системы «Лесохранитель», фотоловушки и спутниковый мониторинг. Всё это позволяет быстрее выявлять незаконные вырубки и пресекать нарушения.

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Игорь Кириченко
Журналист

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