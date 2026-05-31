Диетолог раскрыла секрет полезного кофе: выбирайте слабую обжарку

Любителям кофе стоит внимательнее присматриваться к степени обжарки зерен — от этого напрямую зависит не только вкус, но и польза напитка. О том, какой кофе предпочтительнее для здоровья, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам эксперта, наиболее полезным является кофе из зерен невысокой (слабой) степени обжарки. Дело в том, что при сильной термической обработке в продукте происходят негативные изменения: во-первых, образуется акриламид — вещество, признанное канцерогеном. Во-вторых, разрушается хлорогеновая кислота, которая играет важную роль в нормализации обмена веществ и способствует снижению веса.

При этом диетолог подчеркивает, что умеренное потребление качественного кофе — около двух-трех чашек в день — не нанесет вреда организму, а при правильном выборе сорта и степени обжарки даже принесет ощутимую пользу.

Тем, кто хочет снизить негативное влияние кофеина и восполнить потерю кальция, врач советует добавлять в напиток молоко. Оно замедляет всасывание кофеина в кровь и частично компенсирует вымывание кальция, которое провоцирует кофе. Таким образом, классический вариант «кофе с молоком» оказывается не только вкусным, но и более безопасным для здоровья.