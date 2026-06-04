Два Volvo и УАЗ помогли приставам взыскать 200 тысяч рублей с должника

Угроза остаться без автомобилей заставила жителя Маслянино погасить крупный долг по налогам. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Новосибирской области.

60-летний мужчина единовременно погасил задолженность по транспортному налогу в размере 169 тысяч рублей, а также выплатил 31 тысячу рублей исполнительского сбора за просрочку.

Ранее в отношении него было возбуждено четыре исполнительных производства. Застать неплательщика дома приставам удалось не сразу, однако при повторном визите сотрудник ведомства разъяснил возможные последствия неуплаты, включая арест транспортных средств. В ходе беседы выяснилось, что должник владеет сразу тремя автомобилями: двумя грузовыми Volvo FH12 и одним УАЗ 23632.

Перспектива лишиться техники оказалась весомым аргументом. Уже на следующий день мужчина полностью выплатил всю сумму задолженности вместе с исполнительским сбором.