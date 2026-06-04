Синоптики пообещали июнь жарче обычного жителям Новосибирской области

Средняя месячная температура воздуха в Новосибирской области в июне ожидается на уровне +16...+20 градусов, что выше нормы на 1–1,5 градуса, по востоку региона – в пределах нормы. Такой прогноз представило Западно-Сибирское УГМС.

Первая половина месяца порадует настоящей летней погодой. Ночью синоптики прогнозируют +8...+13 градусов, местами до +18, а днём воздух будет прогреваться до +23...+28 градусов. В отдельные дни столбики термометров поднимутся до +29...+34.

Затем ожидается непродолжительное похолодание: в ночные часы до +8...+13, днём – от +15 до +20 градусов. В конце месяца вновь вернётся тепло: ночью будет около +14...+19, днём до +27...+32.

Месячное количество осадков предполагается около нормы, на юго-западе региона – больше нормы. Дожди разной интенсивности и грозы ожидаются лишь в отдельные дни.

Напомним, что сегодня в Новосибирске установится малооблачная погода без осадков, днём будет до +30.