82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
04 июня, 09:15
пробки
7/10
погода
+24.8°C
курсы валют
usd 71.55 | eur 86.24
82.76% -1.2
сегодня
04 июня, 09:15
пробки
7/10
погода
+24.8°C
курсы валют
usd 71.55 | eur 86.24
сегодня 05:00
общество

В Новосибирске стало известно, где смотреть результаты ЕГЭ-2026

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

Основной период сдачи ЕГЭ в 2026 году пройдёт с 1 по 19 июня. Резервные дни назначены с 23 по 25 июня. Первые результаты экзаменов станут доступны в середине июня.

Проверить результаты ЕГЭ можно на официальном информационном портале Рособрнадзора. Для входа потребуется заполнить форму. В ней указывают фамилию, имя, отчество, код регистрации или номер документа. Также нужно выбрать регион сдачи экзамена.

В отдельных случаях доступ к данным зависит от решений региональных органов управления образованием. Если региона нет в списке, выпускникам рекомендуют обращаться в местный орган образования или на его официальный сайт.

Результаты также можно получить через портал Госуслуг. Для этого нужно авторизоваться и открыть раздел «Документы», затем перейти в подраздел «Образование». Информация доступна и в мобильном приложении.

Точные даты публикации результатов пока не объявлены. Обычно проверка занимает от 7 до 14 дней после экзамена. Сроки зависят от предмета. Русский язык проверяют до 17 дней. Математику и информатику — около 12–14 дней. Устная часть иностранных языков появляется быстрее, примерно за 3–4 дня.

ОЦЕНИТЬ статью
6
Подпишитесь на нас в max

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.