В Новосибирске стало известно, где смотреть результаты ЕГЭ-2026

Основной период сдачи ЕГЭ в 2026 году пройдёт с 1 по 19 июня. Резервные дни назначены с 23 по 25 июня. Первые результаты экзаменов станут доступны в середине июня.

Проверить результаты ЕГЭ можно на официальном информационном портале Рособрнадзора. Для входа потребуется заполнить форму. В ней указывают фамилию, имя, отчество, код регистрации или номер документа. Также нужно выбрать регион сдачи экзамена.

В отдельных случаях доступ к данным зависит от решений региональных органов управления образованием. Если региона нет в списке, выпускникам рекомендуют обращаться в местный орган образования или на его официальный сайт.

Результаты также можно получить через портал Госуслуг. Для этого нужно авторизоваться и открыть раздел «Документы», затем перейти в подраздел «Образование». Информация доступна и в мобильном приложении.

Точные даты публикации результатов пока не объявлены. Обычно проверка занимает от 7 до 14 дней после экзамена. Сроки зависят от предмета. Русский язык проверяют до 17 дней. Математику и информатику — около 12–14 дней. Устная часть иностранных языков появляется быстрее, примерно за 3–4 дня.