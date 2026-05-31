Любовь за деньги: мошенники придумали схему с фальшивыми свиданиями

Мошенники, специализирующиеся на романтических аферах в интернете, нашли новый способ обмана. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов компании F6, злоумышленники активно используют схему с фальшивыми свиданиями — они выманивают деньги у жертв под предлогом совместного посещения различных мероприятий.

Механика обмана выглядит так: жертве приглашают на концерт, в кино или театр, а затем отправляют ссылку для оплаты билетов. Переход ведёт на поддельный веб-сайт, который внешне практически неотличим от официального ресурса по продаже билетов. Ничего не подозревающий пользователь вводит данные своей карты, после чего деньги уходят на счета аферистов.

Только за первые три месяца 2026 года мошенники из пяти команд, действующих по этой схеме (она получила название FakeDate), похитили у российских граждан 94 миллиона рублей. Средняя сумма списания с одной жертвы составила 6,3 тысячи рублей.

Эксперты F6 дают простые, но эффективные рекомендации, как не попасться на удочку:

· никогда не переходить по незнакомым ссылкам от пользователей, с которыми вы не знакомы лично;

· не оплачивать покупки на сайтах, которым вы не доверяете;

· приглашение на свидание лучше оплачивать только через проверенные официальные сервисы.

Специалисты предупреждают: романтические чувства — один из самых сильных рычагов воздействия, и мошенники этим умело пользуются. Бдительность и здоровый скептицизм помогут сохранить и деньги, и нервы.