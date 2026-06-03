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вчера 22:30
общество

Новосибирская область и ГК «Дело» договорились о развитии логистики на ПМЭФ

Фото: Сиб.фм / правительство Новосибирской области
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В первый день Петербургского международного экономического форума правительство Новосибирской области подписало соглашение с Группой компаний «Дело». Документ подписали губернатор Андрей Травников, заместитель гендиректора компании Андрей Соколов и врио главы Корпорации развития НСО Ольга Молчанова.

Стороны договорились о развитии логистического потенциала региона. Речь идёт о проектах в сфере транспортной инфраструктуры и грузоперевозок.

Андрей Травников заявил, что сейчас такие инвестиции особенно важны для области. По его словам, власти сопровождают проекты практически в ручном режиме, чтобы создать комфортные условия для бизнеса. Губернатор также отметил, что соглашение связано с развитием транспортной системы Новосибирской агломерации.

Новое соглашение стало продолжением прежних договорённостей с ГК «Дело». Теперь стороны планируют заниматься экономическими расчётами будущих проектов, помогать с информационным сопровождением и адаптировать под инициативы региональные нормативные документы.

Андрей Соколов подчеркнул, что Новосибирская область остаётся важным транспортным узлом страны. Он заявил, что компания видит большие возможности для развития логистической инфраструктуры в Сибири.

Ольга Молчанова отметила, что регион уже стал крупным логистическим хабом. По её словам, бизнесу требуется современная инфраструктура, а новое соглашение поможет ускорить реализацию крупных проектов.

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Игорь Кириченко
Журналист

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