Больше семи тысяч жителей пострадали от клещей в Новосибирской области

В Новосибирской области продолжает расти число пострадавших от укусов клещей. Новые данные опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.

За 22-ю неделю в больницы и поликлиники обратились 1172 человека. С начала сезона число пострадавших достигло 7217.

Наибольшую активность клещей специалисты фиксируют в Новосибирске, а также в Искитимском и Мошковском районах.

В областном центре уже завершили все плановые обработки территорий от клещей.

В Роспотребнадзоре напомнили жителям о мерах безопасности. Специалисты советуют носить закрытую светлую одежду во время прогулок в лесах и парках. Также рекомендуется использовать средства от насекомых и регулярно осматривать одежду и тело.

Проверки советуют проводить каждые 15–20 минут.

Если клещ всё же присосался, врачи рекомендуют сразу обращаться за медицинской помощью. Это нужно для своевременного введения иммуноглобулина. Медики отмечают, что наибольший эффект профилактика даёт в первые сутки после укуса.

Ситуация остаётся на контроле санитарных служб.