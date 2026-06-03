Новосибирский облсуд освободил от наказания виновника столкновения Boeing с топливозаправщиком

Новосибирский областной суд пересмотрел приговор по резонансному делу о повреждении пассажирского Boeing 737-800 в аэропорту Толмачёво. Инцидент произошёл ещё 17 февраля 2024 года. Во время заруливания воздушного судна на стоянку произошло столкновение с топливозаправщиком. Авиакомпании был нанесён материальный ущерб, который эксперты оценили почти в 1,8 миллиона рублей.

Изначально Обской городской суд признал виновным специалиста по наземному обслуживанию Павла Симоненко и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Защита с таким решением не согласилась и подала апелляцию, настаивая на полном оправдании из-за отсутствия состава преступления и недоказанности суммы ущерба.

Однако судебная коллегия по уголовным делам Новосибирского областного суда не нашла оснований для отмены обвинительного вердикта. Вместе с тем, с учётом процессуальных сроков, суд постановил освободить осуждённого от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Таким образом, формально оставаясь виновным, специалист наземной службы избежал денежного взыскания.

Ранее сообщалось, что мошенники присвоили активы новосибирского СХП «Верх-Мильтюшихинский» стоимостью боле 130 млн рублей.