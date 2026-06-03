147 километров дорог и 476 метров мостов отремонтируют в Новосибирской области за год

В Новосибирской области дан старт масштабной дорожной кампании 2026 года. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» предстоит привести в порядок 147 километров автомобильных дорог и 476 погонных метров мостовых сооружений. Об этом отчитались в пресс-службе регионального Министерства транспорта и дорожного хозяйства.

Общий бюджет программы составляет 7,5 миллиарда рублей. Львиную долю средств — почти 4,4 миллиарда — выделит федеральный центр. Дорожные работы развернутся на 62 объектах, и на большинстве из них техника уже работает. Подрядчики к настоящему моменту уложили более 273 тысяч квадратных метров нового покрытия.

Особый упор сделан на ключевые региональные артерии. В плане стоит ремонт 24,6 километра самой протяжённой трассы «Новосибирск — Кочки — Павлодар», а также обновление моста через реку Карасук. Продолжится и реконструкция дороги «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий», где в Тогучинском районе отремонтируют сразу пять участков.

Отдельной строкой идут маршруты, по которым курсируют школьные автобусы. В 2026 году обновят 48 таких отрезков общей длиной 64,5 километра. Что касается муниципальных дорог, то на их ремонт из областной казны заложили 4,6 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске проверили гарантийные дороги: выявлено более 480 дефектов.