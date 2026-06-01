В Новосибирске проверили гарантийные дороги: выявлено более 480 дефектов

В Новосибирске завершили проверку дорожных объектов, которые находятся на гарантии. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев в своём телеграм-канале.

Специалисты МКУ «Управление дорожного строительства» обследовали 376 участков. Проверка затронула дороги после строительства, реконструкции и капитального ремонта, а также объекты, выполненные в рамках нацпроектов и контрактов на содержание.

По итогам осмотра выявлено более 480 дефектов. Среди основных проблем — колейность, выбоины, просадка люков и разрушение стыков у колодцев.

Часть нарушений уже устранили. По оставшимся работам установлен срок до 1 июля.

Власти заявили, что с подрядчиками, которые затягивают сроки или не выполняют требования, будут работать через претензии. При необходимости город планирует обращаться в суд.

В мэрии подчеркнули, что гарантийные объекты должны ремонтироваться за счёт подрядчиков. Дополнительные расходы из бюджета в таких случаях не допускаются.