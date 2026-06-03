Пожарное депо и вертолётную площадку построят у парка «Арена» в Новосибирске

Мэрия Новосибирска утвердила масштабный проект планировки территории на левом берегу Оби. В районе парка «Арена» собираются разместить сразу несколько стратегических объектов. В списке значатся пожарное депо, центр спортивной борьбы, вертолётная площадка и пассажирский причал. Проект охватывает огромную площадь в 178,9 гектара и нацелен на создание многофункционального спортивно-рекреационного комплекса.

Не останется без внимания и транспортная доступность. Вблизи станции метро «Спортивная» возведут транспортно-пересадочный узел «Спортивный», который объединит подземку и остановки наземного общественного транспорта. Для связи с будущим парком «Усть-Тула» построят новую дорогу с остановочными павильонами, а через реку на островок перекинут мост. Общая протяжённость линий общественного транспорта в этой локации вырастет с 2,7 до 5,6 километра.

Помимо этого, в планах значатся перенос спортивной школы олимпийского резерва по стрелковым видам спорта и реконструкция школы по сноуборду. Для посетителей «Сибирь-Арены» и будущего парка «Усть-Тула» обустроят дополнительные парковочные места. Весь комплекс работ намерены реализовать в один этап, полностью завершив застройку до 2030 года.

Ранее сообщалось, что новая каналопромывочная машина вышла на очистку ливнёвок в Новосибирске.