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общество

Новая каналопромывочная машина вышла на очистку ливнёвок в Новосибирске

Фото: Сиб.фм / мэрия Новосибирска
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На вооружение новосибирского МКУ «Гормост» поступила современная каналопромывочная машина.

Глава города Максим Кудрявцев в своём телеграм-канале сообщил, что специалисты предприятия уже прошли необходимое обучение и приступили к эксплуатации техники. Первым объектом, где опробовали новинку, стала улица Волочаевская.

Новая установка рассчитана на обслуживание локальных сетей ливневой канализации диаметром от 200 до 600 миллиметров. Особенность машины в том, что она объединяет функции илососа и промывочного оборудования. Комплекс под высоким давлением промывает трубы, эффективно разрушает плотные отложения и одновременно откачивает скопившийся ил и мусор. По словам мэра, такая технология позволяет проводить полную очистку и удаление загрязнений за один рабочий цикл, что значительно ускоряет содержание городской ливнёвки.

Ранее сообщалось, что в наукограде Кольцово Новосибирской области модернизировали сети мобильной связи.

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Кристина Уколова
Журналист

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