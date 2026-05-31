Минздрав утвердил 16 специальностей, которые исчезнут с сентября 2026 года

С 1 сентября 2026 года российская система здравоохранения ждут серьезные изменения. Министерство здравоохранения подготовило и утвердило обновленный перечень должностей для медиков и фармацевтов. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении редакции, сразу 16 врачебных специальностей прекратят свое существование.

Вместо них в клиниках и поликлиниках появятся современные направления, в том числе врачи по здоровому долголетию и нутрициологи — специалисты по правильному питанию.

Какие должности попадут под запрет с осени 2026 года? В «черный список» вошли:

· акушер-гинеколог цехового врачебного участка;

· врач-диабетолог;

· клинический миколог;

· врач-лаборант;

· лабораторный миколог;

· офтальмолог-протезист;

· педиатр городской;

· психиатр подростковый;

· психиатр подростковый участковый;

· психиатр-нарколог участковый;

· врач-сексолог;

· сурдолог-протезист;

· терапевт подростковый;

· зубной врач;

· фельдшер-нарколог.

Причина упразднения этих должностей — потеря актуальности. Их функции будут переданы другим, более широким специализациям.

Кроме того, в 2028 году (также с 1 сентября) добавятся еще три профессии, куда перестанут набирать новых сотрудников: бактериолог, вирусолог и паразитолог.

Важное уточнение для тех, кто уже работает в этой сфере: реформа не коснется действующих специалистов. Врачи, принятые на перечисленные должности до указанных дат, продолжат работать в прежнем режиме. Их никто не уволит. Изменения затронут только будущих сотрудников — тех, кто планирует устроиться на работу после вступления приказа в силу.