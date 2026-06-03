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вчера 20:30
общество

Очень крупный пожар потушили под Новосибирском

Фото: Сиб.фм / АиФ-Новосибирск
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В городе Обь Новосибирской области произошёл пожар. Загорелись несколько частных жилых домов и хозяйственные постройки. Информацию подтвердили в региональном управлении МЧС.

Сообщение о первом возгорании поступило в экстренные службы в 16:57 по местному времени. На место сразу направили пожарные расчёты. Им присвоили повышенный ранг сложности.

По предварительным данным, пострадавших нет. Огонь затронул жилые дома и постройки на участках.

Ситуация остаётся сложной. В регионе стоит жара около 30 градусов. Высокая температура ускоряет распространение огня.

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Игорь Кириченко
Журналист

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