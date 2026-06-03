В Новосибирске убирают крупную свалку в овраге на Москворецкой улице

Из поймы ручья вывозят сотни тонн мусора после повторной очистки территории.

В Дзержинском районе Новосибирска ведут ликвидацию несанкционированной свалки на улице Москворецкая. В пойме безымянного ручья накопилось около 700 тонн отходов. Там лежат строительный мусор, старые шины и другие бытовые остатки. Данную информацию сообщили в мэрии города 3 июня.

Работы на этом участке ведут не впервые. В прошлом году здесь уже проводили очистку. Тогда вывезли около 400 тонн мусора. Однако техника не смогла добраться до самого дна оврага. Его глубина составляет 7–8 метров.

В этом году на место привезли экскаватор с длинной стрелой. Длина его конструкции достигает 16 метров. Это позволило продолжить расчистку более глубоко в овраге.

По словам мастера участка МКУ «Дзержинка» Никиты Засядько, подобных свалок в таком объёме в районе больше нет. При этом он отметил, что люди продолжают выбрасывать мусор в полях и на пустырях. В отдельных местах установлены камеры. Если удаётся зафиксировать номер автомобиля, материалы передают в полицию.