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общество

Региональный стандарт креативных индустрий внедрят в Новосибирской области после ПМЭФ

Фото: Сиб.фм / Правительство НСО
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Делегация Новосибирской области во главе с губернатором Андреем Травниковым приступила к работе на Петербургском международном экономическом форуме. Вместе с главой региона на площадку вышли заместитель губернатора Ирина Мануйлова, министр экономического развития Светлана Шарпф и министр цифрового развития Сергей Цукарь. Ключевая цель визита — привлечение новых инвесторов и демонстрация экономического потенциала области, сообщили в региональном правительстве.

Первый день форума уже принёс конкретные договорённости. Андрей Травников и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева скрепили подписями соглашение о внедрении в регионе стандарта развития креативных индустрий. В ходе рабочей встречи стороны также обсудили перспективы научно-популярного туризма, меры поддержки ИТ-сектора, повышение качества жизни населения и создание современной инфраструктуры для предпринимателей.

Губернатор подчеркнул, что по доле творческих индустрий экономика области занимает третье место в стране, уступая лишь Москве и Санкт-Петербургу. Ссылаясь на данные Минэкономразвития России, он отметил, что эта сфера формирует 4,2 процента валового регионального продукта. При этом почти девять процентов всех действующих в области предприятий относятся именно к креативному сектору.

Ранее сообщалось, что губернатор Травников представил опыт Новосибирской области в Совете Федерации.

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Кристина Уколова
Журналист

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