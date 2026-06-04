Новосибирская область подписала соглашение с ГК «Дело» на ПМЭФ-2026

Правительство Новосибирской области в первый день Петербургского международного экономического форума-2026 заключило соглашение о стратегическом партнёрстве с Группой компаний «Дело». Документ, направленный на реализацию транспортно-логистического потенциала региона, подписали Губернатор Андрей Травников, заместитель генерального директора по взаимодействию с государственными органами ГК «Дело» Андрей Соколов и врио генерального директора АО «Корпорация развития Новосибирской области» Ольга Молчанова. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Губернатор подчеркнул, что соглашение нацелено на реализацию конкретных проектов. Он отметил, что в период снижения инвестиционной активности любой такой проект для региона особенно ценен и сопровождается фактически в ручном режиме, чтобы создать максимально комфортные условия для инвесторов. Андрей Травников добавил, что сотрудничество с ГК «Дело» важно как часть общего развития транспортно-логистического потенциала Новосибирской области и Новосибирской агломерации.

Подписанный на ПМЭФ документ опирается на ранее достигнутые договорённости о совместной работе по развитию логистической инфраструктуры и социальной сферы региона. Он задаёт вектор для подготовки долгосрочных инфраструктурных решений, которые будут востребованы в ближайшие годы. В числе главных направлений сотрудничества – детальная проработка технико-экономических и финансовых аспектов будущих инициатив, консультационное и информационное сопровождение, а также корректировка региональных нормативных актов, необходимая для успешного воплощения проектов в жизнь.

Андрей Соколов назвал Новосибирскую область стратегическим узлом на пересечении ключевых транспортных маршрутов страны. Он выразил уверенность, что у региона большие возможности для развития логистической инфраструктуры, и выразил надежду, что сотрудничество станет важным элементом усиления транспортного каркаса Сибири на пользу экономике всего макрорегиона.

Ольга Молчанова, в свою очередь, отметила, что сегодня Новосибирская область является полноценным логистическим хабом с высоким потенциалом роста. Она заявила об огромном спросе со стороны бизнеса на современную инфраструктуру, благодаря чему соглашение становится стратегически важным шагом. По её словам, такое взаимодействие позволит качественно изменить логистическую среду региона, сделать её более эффективной для грузовладельцев. Врио гендиректора Корпорации развития заверила, что организация обеспечит всестороннюю поддержку инициативы, чтобы совместные планы были реализованы в кратчайшие сроки.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что на прошедшей в Москве научно-практической конференции «Дни субъектов РФ в Совете Федерации как значимый фактор укрепления системы публичной власти и обеспечения устойчивого развития страны и её регионов» губернатор Новосибирской области Андрей Травников представил опыт региона и рассказал о результатах работы за последние годы.