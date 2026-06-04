Новосибирский фотограф Вадим Махоров рассказал, как едва не стал жертвой медведя на Чукотке

Новосибирский фотограф Вадим Махоров поделился историей о съёмках на Чукотке. Он рассказал Сиб.фм, что во время работы на острове Колючин оказался в опасной ситуации с медведем.

По его словам, он снимал заброшенные дома на острове. Каждый сентябрь туда выходят медведи, пока не образуется лёд. В таких домах они проводят время, и их можно увидеть сразу в нескольких местах.

Фотограф отметил, что у него есть кадры, где медведи находятся в разных частях одного здания. Один выглядывает из окна. Другой стоит в проходе. Третий лежит внутри помещения. Эти снимки разошлись по разным странам.

Опасный момент произошёл позже. Махоров подлетел к животным на FPV-дроне слишком близко. Медведи не убегали. Они проявляли интерес к технике.

В какой-то момент один из медведей попытался укусить дрон. Фотограф увидел это через очки управления. Хищник раскрыл пасть и сделал резкий бросок. Дрон успел уйти в сторону. В кадр попал момент, когда медведь щёлкнул зубами прямо перед камерой. На заднем плане находились ещё два животных.