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общество

Трое новосибирцев получили по 7 лет строгого режима за попытку сбыта гашиша

Фото: magnific.com/ru/author/freepik / опубликовано на Сиб.фм
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Новосибирский районный суд вынес приговор троим местным жителям, признанным виновными в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере по предварительному сговору. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Как было установлено, в 2023 году подсудимые приобрели оптовую партию гашиша весом свыше 420 граммов для дальнейшего распространения. Часть наркотического средства они успели разместить на территории Новосибирска. Однако довести преступный умысел до конца злоумышленникам не удалось по независящим от них обстоятельствам – все трое были задержаны сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области, а запрещённое вещество изъято.

Суд назначил каждому из виновных наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, в доход государства обращены мобильные телефоны, которые использовались при совершении преступления.

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Наталья Шлюшинская
журналист

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