Под Новосибирском приступили к трассировке четвёртого этапа Восточного обхода

Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский на пресс-конференции в «Интерфаксе» сообщил о старте трассировки четвёртого этапа Восточного обхода. Новый отрезок магистрали призван связать между собой ключевые федеральные трассы и вывести транзитные потоки за пределы мегаполиса.

По словам министра, будущий участок примкнёт к федеральной дороге на 49-м километре. Далее предстоит масштабная реконструкция с расширением проезжей части до четырёх полос, которая дотянется до самой границы с Алтайским краем. Часть проектной документации уже прошла экспертизу и получила положительное заключение, а оставшиеся проекты обещают завершить до конца текущего года.

Восточный обход задуман как полноценный дублёр перегруженного Чуйского тракта. Он позволит автомобилям, следующим со стороны Барнаула и Бийска в направлении Кузбасса, миновать Новосибирск, не заезжая в городскую черту. В перспективе магистраль сомкнётся с Северным обходом, что откроет выезд на трассы Р-255 «Сибирь» и Р-254 «Иртыш» и кардинально разгрузит подъезды к городу. Общая протяжённость обхода составит порядка 84 километров.

Ранее сообщалось, что 147 километров дорог и 476 метров мостов отремонтируют в Новосибирской области за год.