82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
10 сентября, 14:44
пробки
4/10
погода
+18.8°C
курсы валют
usd 83.24 | eur 98.03
82.76% -1.2
сегодня
10 сентября, 14:44
пробки
4/10
погода
+18.8°C
курсы валют
usd 83.24 | eur 98.03
сегодня 14:37
общество

Реконструкция казарм в военном училище началась в Новосибирске

Фото: пресс-служба Новосибирского высшего военного командного училища

В Новосибирском высшем военном командном училище начался демонтаж казармы №6 для строительства двух новых пятиэтажных корпусов.

По данным пресс-службы учреждения, работы стартовали благодаря финансированию, обеспеченному в рамках модернизации инфраструктуры учебного заведения.

Решение о реконструкции было принято после визита министра обороны РФ Андрея Белоусова в июне этого года. Тогда министр выразил обеспокоенность состоянием учебного заведения, где курсанты часто жили в палатках при низких температурах, а техническая база не обновлялась последние 20 лет.

Напомним, что в Новосибирской области открыли обновленную дорогу у Казачьего озера.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.