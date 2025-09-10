Реконструкция казарм в военном училище началась в Новосибирске

В Новосибирском высшем военном командном училище начался демонтаж казармы №6 для строительства двух новых пятиэтажных корпусов.

По данным пресс-службы учреждения, работы стартовали благодаря финансированию, обеспеченному в рамках модернизации инфраструктуры учебного заведения.

Решение о реконструкции было принято после визита министра обороны РФ Андрея Белоусова в июне этого года. Тогда министр выразил обеспокоенность состоянием учебного заведения, где курсанты часто жили в палатках при низких температурах, а техническая база не обновлялась последние 20 лет.

