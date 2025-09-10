S7 оштрафовали за отказ в перевозке пассажира из-за овербукинга в Новосибирске

В Новосибирске оштрафовали авиакомпанию S7.

Авиакомпанию «Сибирь» оштрафовали на 30 000 рублей за нарушение прав пассажира на рейсе Новосибирск — Иркутск.

Уточняется, что в июне 2025 года пассажиру отказали в перевозке из-за овербукинга — на рейс оказалось больше пассажиров, чем мест на борту.

По инициативе транспортного прокурора авиаперевозчика привлекли к административной ответственности за повторное нарушение требований, предусмотренных статьей 14.4 КоАП РФ.

