Сразу две новые поликлиники Новосибирска откроют свои двери для пациентов уже в ближайший понедельник

Глава региона подчеркнул, что новые медучреждения – это не просто поликлиники, а крупные медицинские центры, от серьёзных вложений в которые регион ожидает дополнительного эффекта: «Дело не только в площадях, здесь принципиально другой формат, что-то среднее между поликлиникой и стационарной больницей. С учётом того, что поликлиники начинают приём пациентов в ближайший понедельник, 15-го сентября, то готовность их – полная. Набран дополнительный штат врачей, укомплектованность очень высокая в обеих поликлиниках.

Объекты долгожданные, мы знаем все сложности, с которыми проект ГЧП реализовывался, но это ещё одно подтверждение факта и тезиса, который я не один раз озвучивал: в Новосибирской области достраивается всё – через сложности, санкции, экономические потрясения – но достраивается всё, даже то, что не достраивалось по 20-30 лет. И все новые проекты, которые мы реализуем в течение последней пятилетки, будут доведены до конца.

По объёму строительства поликлиник в Новосибирской области за последние пять лет мы достигли исторического рекорда. Даже в славные советские времена строилось и вводилось поликлинических мощностей меньше, чем нам удалось сделать за последние пять лет. Этому способствует уникальное решение нашего Президента, который в декабре 2019 года принципиально одобрил новую программу «Модернизация первичного звена здравоохранения». И в 2020-м году, несмотря на пандемию, последующие санкции, экономические сложности, эта программа не только не сократилась – она наполнялась, и продолжается уже в рамках новых национальных проектов. За пять лет построены десятки поликлиник, амбулаторий, ФАПов. Это уникальная возможность, которой Новосибирская область максимально воспользовалась – мы вошли во все федеральные мероприятия этого проекта», – напомнил Андрей Травников.

Губернатор оценил возможности новых учреждений и подробно ознакомился с проблемами, возникавшими при строительстве – это важно, чтобы как можно быстрее решать их на других подобных объектах. Речь идёт не только о самих зданиях, но и о прилегающих территориях, об их благоустройстве, организации транспортного доступа к объектам, парковочных мест, тротуаров, пешеходных переходов и освещения. Специалистам мэрии Новосибирска глава региона поставил конкретную задачу: анализировать работу маршрутов общественного транспорта вблизи новых поликлиник и организовать достаточное для пациентов количество парковочных мест.

В рабочей поездке Губернатора в поликлиники приняли участие Сенатор Российской Федерации Владимир Городецкий, депутат Государственной Думы ФС РФ Олег Иванинский, председатель комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Игорь Гришунин.

Поликлиника №2 оказывает первичную медико-санитарную помощь большей части взрослого и детского населения Октябрьского района. На базе учреждения развёрнут центр амбулаторной помощи пациентам с онкологическими заболеваниями и отделение паллиативной медицинской помощи. Новое четырёхэтажное здание поликлиники на ул. Виталия Потылицына мощностью 967 посещений в смену предназначено для обслуживания населения, проживающего на Плющихинском жилмассиве и на МЖК Восточный.

Семиэтажное здание поликлиники №27 по ул. Ереванской, 33 рассчитано на 658 посещений в смену. Обе поликлиники оснащены самым современным медицинским оборудованием: аппараты ультразвуковой диагностики экспертного класса, магнитно-резонансные томографы, аппараты компьютерной томографии, маммографы, флюорографы, рентгенаппараты, эндоскопические стойки для проведения ФГДС, ФКС, современная реабилитационная аппаратура и многое другое.