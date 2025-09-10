Стал известен прогноз магнитных бурь на 10 сентября в Новосибирске

10 сентября Земля продолжает находиться в зоне устойчивой геомагнитной обстановки. Серьезных возмущений не предсказывается, хотя при слабой солнечной активности исключить возможность бурь полностью нельзя.

Согласно данным специалистов Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, индекс солнечной активности составляет 4,2 балла из 10. В последние сутки вспышек класса C и выше не зафиксировано, что говорит о спокойном состоянии Солнца.

Прогноз на 10 сентября обещает малую вероятность магнитных бурь — всего 7%. Шанс на слабые возмущения составляет 25%, а на стабильную магнитосферу — 68%.

Напомним, что в Новосибирске в конце недели резко похолодает до +4 градусов.