Студенты СГУГиТ триумфально выступили на международном турнире по боевому самбо в Чите

6 сентября студенты Сибирского государственного университета геосистем и технологий одержали победу на международном турнире по боевому самбо и ММА «Дух кочевника», который прошел в Чите.

В категории до 79 килограммов не было равных студенту СГУГиТ Дмитрию Нилову, который одержал победу над своим соперником раздельным решением судей, завоевав тем самым пояс победителя. В весовой категории до 75 кг Игорь Поздеев победил с помощью технического нокаута в первом раунде.

– Мы гордимся достижениями Дмитрия и Игоря. Их победа на турнире такого высокого уровня – это закономерный итог многолетних упорных тренировок, железной дисциплины и силы духа. Эта победа – важное событие не только для кафедры, но и для всего университета, – поделился заведующий кафедрой физической культуры СГУГиТ Евгений Иванович Теплухин.

Триумф в Чите выводит спортивную репутацию СГУГиТ на новый уровень и подтверждает, что вуз готовит не только высококлассных специалистов, но и чемпионов. Вся университетская общественность поздравляет ребят с заслуженной победой и ждет новых достижений.