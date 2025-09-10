Суд арестовал счета строителя станции метро "Спортивная" в Новосибирске

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил ходатайство прокурора и арестовал счета строителя станции метро "Спортивная" — ООО "Специальное и транспортное строительство" на более чем 100 млн рублей.

"Принять обеспечительные меры в виде наложения ареста на денежные средства ООО "Специальное и транспортное строительство", находящиеся на счетах в кредитной организации, на остаток электронных денежных средств, а также на денежные средства ООО "Специальное и транспортное строительство" или корреспондентский счет банка на имя ООО "Специальное и транспортное строительство" в пределах суммы исковых требований – 105 359 856 рублей 60 копеек", — сообщается в решении суда.

Напомним, бывшего директора "Спецтрансстрой" Сергея Арапова арестовали в декабре 2024 года, по данным областной прокуратуры и УФСБ, руководство компании подозревается в хищении более 130 млн рублей. После шести лет строительства станцию "Спортивная" открыли 5 сентября 2025 года.