Суд освободил водителя, насмерть сбившего журналиста в Новосибирске

9 сентября 2025 года Первомайский районный суд Новосибирска принял решение освободить водителя, который в марте 2020 года насмерть сбил известного журналиста. Напомним, что изначально виновник был приговорён к 6,5 годам лишения свободы. Однако в 2025 году наказание было заменено на 2 года и 4 месяца принудительных работ.

9 сентября суд удовлетворил ходатайство защиты о досрочном освобождении от принудительных работ. Мужчина полностью компенсировал моральный вред семье погибшего.

Ранее Сиб.фм писал, что смертельное ДТП произошло в Ленинском районе Новосибирска.