сегодня
10 сентября, 12:47
пробки
4/10
погода
+19.2°C
курсы валют
usd 83.24 | eur 98.03
сегодня
10 сентября, 12:47
пробки
4/10
погода
+19.2°C
курсы валют
usd 83.24 | eur 98.03
сегодня 10:23
проиcшествия

Суд освободил водителя, насмерть сбившего журналиста в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

9 сентября 2025 года Первомайский районный суд Новосибирска принял решение освободить водителя, который в марте 2020 года насмерть сбил известного журналиста. Напомним, что изначально виновник был приговорён к 6,5 годам лишения свободы. Однако в 2025 году наказание было заменено на 2 года и 4 месяца принудительных работ.

9 сентября суд удовлетворил ходатайство защиты о досрочном освобождении от принудительных работ. Мужчина полностью компенсировал моральный вред семье погибшего.

Ранее Сиб.фм писал, что смертельное ДТП произошло в Ленинском районе Новосибирска.

0
Валерия Митрохина
Журналист

