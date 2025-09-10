82.76% -1.2
сегодня
10 сентября, 16:42
пробки
4/10
погода
+18.9°C
курсы валют
usd 83.24 | eur 98.03
сегодня 14:56
общество наука

Ученые из Новосибирска разработали «Перчатку» для реабилитации после инсульта

Фото: Сиб.фм

Специалисты создали реабилитационный тренажёр «Перчатка», помогающий восстанавливать моторику после инсульта и травм.

Как сообщили в пресс-службе НГТУ НЭТИ, устройство, отслеживающее движения кисти и пальцев, оснащено игровыми программами разной сложности.

Тренажёр подключается к компьютеру через USB и позволяет проводить реабилитацию дома. Преимущество устройства — низкая стоимость производства и возможность настройки под разные реабилитационные программы.

Ранее Сиб.фм писал о том, что новосибирские разработчики создали операционную систему для зарубежных стран.

0
Валерия Митрохина
Журналист

