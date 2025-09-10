Ученые из Новосибирска разработали «Перчатку» для реабилитации после инсульта

Специалисты создали реабилитационный тренажёр «Перчатка», помогающий восстанавливать моторику после инсульта и травм.

Как сообщили в пресс-службе НГТУ НЭТИ, устройство, отслеживающее движения кисти и пальцев, оснащено игровыми программами разной сложности.

Тренажёр подключается к компьютеру через USB и позволяет проводить реабилитацию дома. Преимущество устройства — низкая стоимость производства и возможность настройки под разные реабилитационные программы.

