Ученые из Новосибирска разработали «Перчатку» для реабилитации после инсульта

Специалисты создали реабилитационный тренажёр «Перчатка», помогающий восстанавливать моторику после инсульта и травм.
Как сообщили в пресс-службе НГТУ НЭТИ, устройство, отслеживающее движения кисти и пальцев, оснащено игровыми программами разной сложности.
Тренажёр подключается к компьютеру через USB и позволяет проводить реабилитацию дома. Преимущество устройства — низкая стоимость производства и возможность настройки под разные реабилитационные программы.
