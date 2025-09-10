82.76% -1.2
сегодня 13:55
общество

В Новосибирске ищут подрядчика для реконструкции перекрестков

Фото: Сиб.фм

МБУ «Городской центр организации дорожного движения» Новосибирска объявило тендер на проектирование реконструкции светофоров на шести перекрестках города.

По данным портала государственных закупок, максимальная стоимость контракта составляет 1,9 млн рублей. Работы включают разработку проектной документации для модернизации светофорных объектов на перекрестках: улица Большевистская — улица Добролюбова, улица Орджоникидзе — улица Мичурина, улица Гоголя — улица Комбинатская, Гусинобродское шоссе — улица Есенина, улица Фрунзе — улица Ольги Жилиной, и улица Фрунзе — улица Селезнёва.

Цель реконструкции — снижение заторов и количества аварий.

Ранее Сиб.фм писал, что реконструкция казарм в военном училище началась в Новосибирске.

Валерия Митрохина
Журналист

