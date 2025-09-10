В Новосибирске на правом берегу вводят ограничения на парковку

Ограничения на парковку вводят на четырёх участках правого берега Новосибирска.

С 9 сентября в Новосибирске ограничили парковку сразу на четырёх участках для улучшения безопасности дорожного движения: от улицы Кубовой до дома Чусовая, 1; на улице Спартака, перед заездом к Детской клинической больнице; между домами №60 и №60а на Николая Островского; между домами №80 и №92 на Сухарной.

В пресс-центре мэрии города уточнили, что на указанных участках появятся знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».

