В Новосибирске обсудили направления сотрудничества между РФ и Африкой

В рамках Центра народной дипломатии подвели итоги международного форума «Технопром» и состоявшегося визита делегации из Африки.

С каждым годом форум привлекает всё больше участников с африканского континента. Если в 2024 году в Сибирь приехали представители пяти стран, то в этом году их число увеличилось до восьми. Всего в мероприятии приняли участие 25 делегатов, включая глав посольств, министерств, государственных компаний и высших учебных заведений. В отличие от прошлого года, когда визит носил ознакомительный характер, на этот раз стороны обсуждали конкретные совместные инициативы.

Одним из ключевых направлений стало создание консорциума российских университетов для развития сотрудничества с Африкой. Инициатива, выдвинутая в 2024 году Центром народной дипломатии и Новосибирским государственным университетом, уже принесла первые результаты: за год участники консорциума заключили около 30 соглашений с африканскими вузами и министерствами стран Сахеля.

Некоторые университеты уже приступили к реализации совместных образовательных программ на африканском континенте. Например, в рамках соглашения с государственной нефтяной компанией Нигера студенты Томского политехнического университета и Новосибирского государственного технического университета начали занятия с 1 сентября. Предварительно они прошли курсы русского языка на базе Русского дома ЦНД в Ниамее.

Ещё одним важным направлением стала интеграция русского языка в систему среднего образования африканских стран. Достигнута договорённость с Центром международного сотрудничества Минпросвещения России и Министерством среднего образования Буркина-Фасо о запуске пилотного курса русского языка для учащихся 10 классов в одной из школ страны с октября 2025 года. Планы по внедрению русского языка также рассматриваются в Гане, где несколько школ уже выразили заинтересованность в сотрудничестве.

В рамках «Технопрома-2025» были подписаны меморандумы о научном сотрудничестве между Академиями наук Мали, Нигера, Буркина-Фасо и Российской академией наук. Африканские партнёры проявляют особый интерес к прикладным научным направлениям, включая подготовку кадров для сельского хозяйства, селекцию новых сортов растений, защиту животных и растений, улучшение качества почвы и вопросы орошения.

Реализуемые проекты направлены не только на обмен знаниями, но и на укрепление позиций России в Африке через экспорт технологий. Это стало логическим продолжением работы ЦНД в 2024 году, когда совместно с новосибирской группой компаний «Расцветай» Центр активно способствовал повышению узнаваемости Новосибирска на африканском континенте.