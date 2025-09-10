82.76% -1.2
сегодня 15:20
общество

В Новосибирске откроются две новые поликлиники

Фото: Сиб.фм

15 сентября в Новосибирске откроются две новые поликлиники в рамках ГЧП — на улицах Потылицына и Ереванской.

По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, они будут не просто поликлиниками, а полноценными медицинскими центрами. Губернатор отметил, что их формат будет чем-то средним между поликлиникой и стационарной больницей.

Уточняется, что поликлиники оснащены современным медицинским оборудованием, включая МРТ, УЗИ, КТ, маммографы, флюорографы и рентгенаппараты. Поликлиника № 2 сможет обслуживать до 967 посещений в смену, а № 27 — до 658. Также был набран дополнительный штат врачей, и готовность объектов к приему пациентов на данный момент полная, пишет пресс-службе правительства региона.

Напомним, что ученые из Новосибирска разработали «Перчатку» для реабилитации после инсульта.

Валерия Митрохина
Журналист

