сегодня 05:00
общество

В Новосибирске в конце недели резко похолодает до +4 градусов

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске к концу недели ожидается резкое похолодание до +4 градусов.

На предстоящие сутки синоптики прогнозируют относительно теплую и сухую погоду. Температура воздуха в дневные часы достигнет отметки +20 градусов, а ночью опустится до +9. Осадков не ожидается.

Однако уже в пятницу погодные условия ухудшатся. Начнется похолодание: дневная температура не превысит +17 градусов. Возвращение дождей и порывистого ветра ознаменует наступление субботы. В этот день столбики термометров покажут не более +12 градусов, а скорость ветра достигнет 8 м/с. Ночью температура опустится до +4 градусов.

Холодная и дождливая погода сохранится и в воскресенье. Прогнозируется, что днем воздух прогреется лишь до +13 градусов, а ночью вновь будет около +4.

Возвращение к более комфортным температурным значениям ожидается в начале следующей недели. В понедельник дожди прекратятся, и дневная температура вернется к отметке +16 градусов.

Денис Дычаковский
Журналист

