В Новосибирской области пройдут молебны о зависимых в День трезвости

В Новосибирской области 11 сентября пройдут молебны о зависимых от алкоголя и наркотиков в рамках Дня трезвости.

Как сообщает Новосибирская митрополия Русской Православной Церкви, дата выбрана в связи с празднованием дня Усекновения главы святого Иоанна Предтечи, который принял мученическую смерть на пьяном пиру.

История празднования восходит к 1913 году, когда Святейший Синод впервые установил День трезвости. В современной России традиция возрождена в 2014 году и с тех пор отмечается ежегодно.

