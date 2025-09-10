82.76% -1.2
сегодня 20:00
общество

В Новосибирской области пройдут молебны о зависимых в День трезвости

В Новосибирской области 11 сентября пройдут молебны о зависимых от алкоголя и наркотиков в рамках Дня трезвости.

Как сообщает Новосибирская митрополия Русской Православной Церкви, дата выбрана в связи с празднованием дня Усекновения главы святого Иоанна Предтечи, который принял мученическую смерть на пьяном пиру.

История празднования восходит к 1913 году, когда Святейший Синод впервые установил День трезвости. В современной России традиция возрождена в 2014 году и с тех пор отмечается ежегодно.

Ранее сообщалось, что в Советском районе Новосибирска построили новый стадион.

Кристина Уколова
Журналист

