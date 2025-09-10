В Новосибирской области за лето-2025 потушили 50 лесных пожаров

Летом 2025 года в Новосибирской области было ликвидировано 50 лесных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии региона.

Площадь возгораний составила 254,9 гектара, ущерб оценен в 1,5 млн рублей. Все пожары были потушены в течение суток.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах привлечены к ответственности 170 человек, штрафы составили более 840 тыс рублей.

Специалисты прогнозируют средний уровень риска пожаров осенью и подчеркивают важность соблюдения правил безопасности.

