сегодня
10 сентября, 12:47
пробки
4/10
погода
+19.2°C
курсы валют
usd 83.24 | eur 98.03
сегодня
10 сентября, 12:47
пробки
4/10
погода
+19.2°C
курсы валют
usd 83.24 | eur 98.03
сегодня 11:31
общество

В Новосибирской области за лето-2025 потушили 50 лесных пожаров

Фото: Сиб.фм

Летом 2025 года в Новосибирской области было ликвидировано 50 лесных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии региона.

Площадь возгораний составила 254,9 гектара, ущерб оценен в 1,5 млн рублей. Все пожары были потушены в течение суток.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах привлечены к ответственности 170 человек, штрафы составили более 840 тыс рублей.

Специалисты прогнозируют средний уровень риска пожаров осенью и подчеркивают важность соблюдения правил безопасности.

Напомним, что в Новосибирской области открыли обновленную дорогу у Казачьего озера.


Валерия Митрохина
Журналист

