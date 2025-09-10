В Новосибирском районе начали ремонтировать дорогу до поселка Ключи

В Новосибирском районе стартовали работы по ремонту автомобильной дороги, соединяющей Академгородок, Каменушку и посёлок Ключи.

Ключевую роль в реализации проекта сыграла инициатива местных жителей, которые активно выступали за приведение трассы в нормативное состояние. Благодаря их усилиям участок от горнолыжного комплекса «Ключи» до одноимённого посёлка был официально поставлен на кадастровый учёт и передан в муниципальную собственность. Администрация Новосибирского района обеспечила организационную поддержку, что позволило приступить к долгожданному ремонту.

