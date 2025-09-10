В Новосибирске открываются первые развязки нового моста через Обь

В Новосибирске началось постепенное открытие развязок нового мостового перехода через Обь в створе Ипподромской улицы.

По данным мэрии, первыми для движения стали доступны съезды №7 и №24, соединяющие Станционную улицу с проездом Энергетиков и Димитровским мостом.

В связи с изменением дорожной инфраструктуры остановка «ТЭЦ-2» была перенесена на 50 метров в сторону дома №4 по улице Станционной. Автомобилистам рекомендовано использовать альтернативные маршруты через проезд Энергетиков и улицу Школьную для въезда на Малую Станционную улицу до начала октября.

Вторая очередь запуска движения запланирована на 1 октября 2025 года, когда откроется съезд №6.1, обеспечивающий проезд с площади Труда в направлении Малой Станционной улицы.

Ранее сообщалось, что бугринский мост в Новосибирске стал местом массового нарушения скоростного режима.