Заседание по скандальному делу подрядчика ЛДС переносилось 56 раз

Заседание суда по делу руководителя компании «Строймонтаж» Михаила Воловича, который выступал подрядчиком при строительстве «Сибирь-Арены», переносилось 56 раз.

Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, уточнив, что в настоящее время идет судебное следствие. Об этом пишет издание РБК-Новосибирск.

Михаилу Воловичу смягчили меру пресечения, заменив домашний арест на запрет определенных действий. Ему вменяют два эпизода коммерческого подкупа и мошенничество в особо крупном размере.

По информации управления Следственного комитета по региону, руководителя «Строймонтажа» обвиняют в хищении более 286,9 миллиона рублей из выделенных на строительство свыше 4,2 миллиарда рублей. Кроме того, его подозревают в вымогательстве более 6 миллионов рублей у других строительных организаций за нерасторжение договоров аренды спецтехники и продолжение работ на объекте.

Уголовное дело было возбуждено весной 2023 года по материалам управления ФСБ по Новосибирской области. Часть средств подрядчик якобы перечислил на выплату заработной платы сотрудникам, не участвовавшим в строительстве ледового дворца. В государственной казённом учреждении Новосибирской области «Арена», которое выступало заказчиком работ, ранее заявляли, что оплата генподрядчику была произведена в полном объеме.

Эксперты отмечают, что такое количество переносов судебных заседаний нетривиально, однако сложность дела и большое количество участвующих в нем лиц объясняют эту ситуацию.