82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
10 сентября, 10:35
пробки
5/10
погода
+15.7°C
курсы валют
usd 83.24 | eur 98.03
82.76% -1.2
сегодня
10 сентября, 10:35
пробки
5/10
погода
+15.7°C
курсы валют
usd 83.24 | eur 98.03
сегодня 07:51
общество

Жители Новосибирска могут подать заявление на социальные услуги до 1 октября

Фото: freepik

Жители Новосибирской области могут до 1 октября подать заявление в Социальный фонд России для получения социальных льгот.

Среди них — льготные лекарства, медицинские изделия, специализированное питание и санаторно-курортные путевки.

При отказе от набора социальных услуг гражданам будет выплачиваться компенсация в размере 1728,46 рублей в месяц. В случае выбора натуральных льгот объем помощи будет зависеть от индивидуальных потребностей. Об этом сообщили в Отделении Социального фонда России по Новосибирской области.

Ранее Сиб.фм писал о том, что Новосибирский вирусолог Нетёсов предупредил о росте заболеваемости COVID-19.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.