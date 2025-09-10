Жители Новосибирска могут подать заявление на социальные услуги до 1 октября

Жители Новосибирской области могут до 1 октября подать заявление в Социальный фонд России для получения социальных льгот.

Среди них — льготные лекарства, медицинские изделия, специализированное питание и санаторно-курортные путевки.

При отказе от набора социальных услуг гражданам будет выплачиваться компенсация в размере 1728,46 рублей в месяц. В случае выбора натуральных льгот объем помощи будет зависеть от индивидуальных потребностей. Об этом сообщили в Отделении Социального фонда России по Новосибирской области.

